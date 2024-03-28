Как в Евросоюзе временно укротили "антиукраинского" Орбана

Хотя с 1 июля 2024 года Венгрия станет председательствующим государством Евросоюза, сейчас "венгерская угроза" стала менее актуальной. Орбан, похоже, временно отказался от вето относительно вступления Украины в ЕС.

Чтобы объяснить, почему это произошло, кто заставил Венгрию пойти на этот шаг и почему, при этом, не стоит иметь слишком радужных ожиданий, мы поговорили с Дмитрием Тужанским, директором Института центральноевропейской стратегии.

Предлагаем подробные, но понятные объяснения – в видеоформате, а текстовая версия – в материале "У Кремля, как утверждают, есть компромат на Орбана. Но даже это не объясняет все действия Венгрии". Далее – краткое его изложение.

Сейчас Венгрия вынуждена менять планы в отношении Украины.

Первоначальный план Виктора Орбана, составленный еще в прошлом году, заключался в том, чтобы блокировать все для Украины. Мы видели попытку воплотить его осенью и в декабре, когда Орбан искренне хотел заблокировать открытие переговоров с Украиной, заблокировать 50 миллиардов евро помощи Украине и тому подобное.

Эти усилия были частью его плана на год, который включал также избирательную кампанию в Европарламент и объединение всех европейских правых – в идеале под руководством самого Орбана. Все это должно было подготовить Европу в том виде, в котором Орбан ее видел, к возвращению Трампа к власти в США.

Сейчас Виктор Орбан вынужден пересматривать свои подходы, потому что то, на что он рассчитывал, не сложилось: не смог заблокировать Украину; сделать Украину "темой номер один" для европейских выборов; ему не удается объединить европейских правых.

Однако его отношение к Украине не изменилось, и он готов, как только появится возможность, снова сдвигать красные линии в антиукраинскую сторону.

Венгрия сохраняет вето в ЕС и формально еще может все остановить.

Но для Орбана блокировка – не самоцель. Это его инструмент для торгов с Европой, и не только за деньги. Там также есть составляющие политического шантажа, например желание "насолить" президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, с которой у него противостояние.

Кроме того, по доброй воле Орбан поддерживать Украину не будет.

Однако о "блокировании Украины любой ценой" также речь не идет. Только до тех пор, пока вред для Орбана не начинает преобладать. И именно это произошло.

Фактор, который заставил его остановиться – это очень твердая проукраинская позиция Парижа и Берлина, а также то, что поддержка Украины стала основой европейской политики. На этом завязано очень многое – принципы, амбиции, карьеры и деньги. Стало понятно, что вопросом Украины никто не уступит.

А Орбану не нужен открытый конфликт с Парижем и Берлином по принципиальным для них вопросам.

Даже на заявления Макрона о войсках в Украине Орбан ответил молчанием.

Еще один мощный фактор влияния на венгерского лидера – это его желание избежать изоляции в Европе накануне выборов в Европарламент.

Его интересы совпали с интересами Джорджии Мелони, премьер-министра Италии, которая стремится расширить возглавляемую ею правую группу реформистов-консерваторов в Европарламенте. С участием депутатов Орбана консерваторы стали бы третьей по численности группой в ЕП.

Однако руководство группы консерваторов выдвинуло условие: "Виктор, если ты хочешь к нам в группу, ты должен изменить свой подход к Украине. Ты, конечно, можешь не поставлять оружие и так далее, но использовать вето в критических вопросах – это разрушение базы, это недопустимо".

В обмен партия "Фидес" в Европейском парламенте должна войти в группу консерваторов.

То, что Орбан, несмотря ни на что, продолжает делать ставку на Россию, к сожалению, трудно понять и объяснить.

Даже полуконспирологическая история о якобы имеющемся у России компромате на венгерского премьера не объясняет его действий.

А история о возможном компромате действительно циркулирует.

Власти Венгрии до сих пор смотрят на Украину сквозь призму России.

Более подробно – в материале "У Кремля, как утверждают, есть компромат на Орбана. Но даже это не объясняет все действия Венгрии".