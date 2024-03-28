Белый дом о лжи РФ относительно теракта: Лучшие продавцы навоза часто носят его образцы во рту

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в очередной раз опроверг заявления российского лидера Владимира Путина о том, что теракт в Crocus City Hall в Подмосковье связан с Украиной.

Об этом Кирби сказал на онлайн-брифинге 28 марта, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Hill.

Представитель Белого дома заявил, что хочет "ответить на чушь и пропаганду, которые мы наблюдаем со стороны Кремля и российского правительства в течение последних нескольких дней по террористической атаке ИГИЛ на концертный зал, которая, к сожалению, унесла жизни более 140 человек".

Кирби добавил, что вопреки заявлениям Путина, "которые пытаются переложить вину на Украину, Соединенные Штаты и всех других, кто соответствует их политическим нарративам, совершенно очевидно, что ИГИЛ несет полную ответственность за ужасный теракт в Москве на прошлой неделе".

"Это напоминает мне слова моего дяди, который имел небольшую ферму и выращивал немного скота вблизи Окалы во Флориде. Он говорил, что лучшие продавцы навоза часто носят его образцы во рту. Похоже, российские чиновники – достаточно хорошие продавцы навоза", – указал он.

Также представитель Совета нацбезопасности повторил, что США предоставили информацию российским властям об угрозе еще до нападения, передали России письменное предупреждение и предостерегли американских граждан избегать больших собраний и концертов в Москве.

"Мы предоставляем такую информацию России, потому что Соединенные Штаты очень серьезно относятся к своей обязанности предупреждать и никогда не хотят наблюдать гибель невинных людей в результате террористических атак", – подчеркнул Кирби.

Накануне в Госдепе США заявили, что Россия использует теракт под Москвой, чтобы оправдать агрессию против Украины.