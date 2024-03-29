Байден говорит, что несколько арабских стран готовы признать Израиль

Президент США Джо Байден заявил, что несколько арабских стран, включая Саудовскую Аравию, готовы "полностью признать Израиль" в будущем соглашении.

Об этом он сказал во время благотворительного вечера в Radio City Music Hall в Нью-Йорке, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Во время мероприятия Байден, а также его предшественники-демократы Билл Клинтон и Барак Обама дали отпор критикам своей ближневосточной политики.

"Я работал с саудитами и со всеми другими арабскими странами, включая Египет, Иорданию и Катар. Они готовы полностью признать Израиль", – сказал американский президент.

Он добавил, что "должен быть обмен на решение о двух государствах".

"Это не обязательно должно произойти сегодня. Это должно быть постепенное движение, и я думаю, что мы можем это сделать", – отметил Байден.

Он добавил, что сейчас в ходе войны между Израилем и ХАМАC погибло слишком много как палестинцев, так и израильтян.

"Понятно, что Израиль глубоко разъярен, а ХАМАС все еще существует, но мы должны остановить действия, которые приводят к значительному количеству смертей невинных гражданских лиц, особенно детей", – подчеркнул Байден.

По данным источников, Белый дом обвиняет главу правительства Израиля Нетаньяху в ухудшении отношений между США и Израилем. У президента Джо Байдена считают, что раскол в отношениях из-за резолюции Совета Безопасности ООН возник как искусственный кризис.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун также рассказал, что Израиль получил не все оружие, которое просил у американской стороны после начала боевых действий в секторе Газа.