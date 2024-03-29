СМИ: Российский дрон пролетел 23 км над Румынией перед падением

Российский беспилотник вечером 28 марта, около 20:00, упал на Большом острове Брэила, что в 8 км от паромной переправы из муниципалитета Брэила.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает HotNews.ro со ссылкой на debraila.ro.

По данным СМИ, перед падением беспилотник пролетел 23 км над территорией Румынии. Хотя отмечают, что его происхождение выясняют, на обломках можно увидеть российскую маркировку, похожую на ту, что нанесена на "Шахед".

debraila.ro

В другом материале HotNews.ro говорится, что кратер, образовавшийся в результате падения дрона, имеет диаметр около четырех метров и его видно с воздуха.

Власти получили сообщение о падении беспилотника около 21:45 в четверг вечером. С тех пор территорию оцепили правоохранители. Свидетели говорят, что при падении дрона был слышен громкий взрыв.

Напомним, ранее в пятницу Министерство обороны Румынии сообщило, что на румынской территории нашли фрагменты, похожие на дрон, вблизи реки Дунай и границы с Украиной.

СМИ сообщили, что обломки нашли в 12 км от города Брэила. Падение дрона, по сообщению, сопровождалось громким ударом.

По данным источников, это был российский дрон, который должен был атаковать украинские порты на Дунае и, скорее всего, у него отказала система наведения GPS.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку сказал, что общался с министром обороны по поводу падения дрона на румынской территории у границы с Украиной и что его происхождение еще должно подтвердить расследование.