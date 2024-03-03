СМИ: В США говорят, что Израиль "в целом" согласился на шестинедельное перемирие в Газе

В администрации президента США Джо Байдена заявили, что Израиль "в целом" согласился на предложение о шестинедельном прекращении огня в Газе.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного представителя администрации США, информирует "Европейская правда".

По его словам, в течение этих шести недель будет разработан второй этап, "чтобы построить что-то более прочное".

Телеканал отмечает, что шестинедельное прекращение огня позволило бы освободить заложников в Газе, а также обеспечить поток гуманитарной помощи.

Собеседник телеканала отметил, что существует "рамочное соглашение", которое Израиль "более-менее принял".

Он добавил, что главное препятствие заключается в том, что ХАМАС до сих пор не согласился на "определенную категорию уязвимых заложников".

Президент США Джо Байден 1 марта объявил, что Штаты начнут сбрасывать продовольственную помощь населению сектора Газа с воздуха на фоне углубления гуманитарного кризиса и затруднения доставки помощи наземным путем.

Накануне американские военные совершили первое воздушное десантирование гуманитарной помощи в Газе.

По словам главы Пентагона, в результате военной операции Израиля в секторе Газа в ответ на атаку со стороны террористической группировки ХАМАС погибли более 25 тысяч палестинских женщин и детей.