Президент Польши: Мы готовы защищать всю территорию НАТО, включая Литву

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна в случае необходимости готова присоединиться к защите всей территории НАТО, включая Литву.

Об этом он сказал во время общения с литовским коллегой Гитанасом Науседой, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Обращаясь к Науседе, Дуда подчеркнул, что Литва может рассчитывать на польские войска.

"Сегодня я говорю о коллективной обороне. Господин президент, мы готовы и уверяю вас, что Литва может на нас рассчитывать. Если потребуется, польские войска станут бок о бок с литовскими войсками, чтобы защитить каждый сантиметр территории НАТО от вражеского нападения", – сказал Дуда.

Вместе с Науседой он наблюдали вместе за польскими национальными военными учениями Dragon-2024.

Эти учения демонстрируют готовность Польши защищать территорию НАТО, подчеркнул польский президент.

"И это означает не только польскую территорию, но и литовскую территорию и территорию других стран Балтии, если это будет необходимо", – сказал Дуда.

Ранее сообщалось, что в апреле-мае Литва проведет самые масштабные военные учения за последние 30 лет.

Как известно, в Польше проходят учения Dragon-24, которые являются частью более крупных маневров Steadfast Defender.

Steadfast Defender называют крупнейшими учениями НАТО с 1988 года.