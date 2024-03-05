США наложили санкции на разработчиков европейской шпионской программы Predator

Министерство финансов Соединенных Штатов 5 марта объявило о санкциях против двух физических и пяти юридических лиц, связанных с консорциумом Intellexa – сетью европейских фирм, которая стоит за продажей распространенной шпионской программы Predator.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В санкционном списке США оказались Таль Дилиан – бывший израильский генерал и основатель компании Intellexa, Сара Александра Фейсал Хаму, которая помогала управлять консорциумом, и пять компаний в Греции, Ирландии, Северной Македонии и Венгрии, входящих в него.

Санкции предусматривают блокирование любых деловых операций США с этими людьми и компаниями.

Шпионское программное обеспечение Predator позволяет хакерам получить полный доступ к устройствам жертв, в частности микрофонам, камерам, текстовым сообщениям и приложениям. Оно оказалось в центре политического скандала, который в 2022 году всколыхнул греческую политику.

Intellexa продала Predator в Австрию, Германию и Швейцарию, а также странам с неоднократными нарушениями прав человека – например Катару, Конго, Объединенным Арабским Эмиратам, Пакистану и Вьетнаму.

Консорциум возник после того, как с глобального рынка шпионских программ пришлось уйти израильской компании NSO Group – некогда популярному разработчику программного обеспечения Pegasus.

Напомним, в прошлом месяце Европейский парламент попросил членов подкомитета по вопросам обороны проверить свои телефоны на наличие шпионского программного обеспечения после того, как на двух устройствах были обнаружены следы взлома.