62-летний немец прививался от коронавируса более 200 раз

62-летний немец получил 217 прививок от коронавируса за 29 месяцев, не имея признаков заболевания COVID-19 и не проявляя никаких побочных эффектов.

Об этом говорится в публикации The Guardian, пишет "Европейская правда".

62-летний мужчина из Магдебурга сказал, что имел большое количество вакцинаций по "личным причинам", сообщили исследователи из университета Эрланген-Нюрнберга. Случай был описан и опубликован в журнале Lancet Infectious Diseases.

Исследователи узнали о мужчине из газетной статьи и спросили, могут ли они изучить реакцию его организма на многочисленные инъекции.

"Мы связались с ним и пригласили пройти различные тесты в Эрлангене. Он был очень заинтересован в этом", – рассказал доктор Килиан Шобер.

Исследовательская группа заявила, что получила официальное подтверждение 134 прививок мужчины, которые включали восемь различных вакцин.

Они проанализировали предыдущие анализы крови мужчины, а также исследовали образцы крови, когда он продолжал получать следующие прививки.

"Тот факт, что, несмотря на такую чрезвычайную гипервакцинацию, не было обнаружено никаких заметных побочных эффектов, свидетельствует о том, что препараты имеют хорошую степень переносимости", – сказал Шобер.

Исследователи обнаружили, что его иммунная система была полностью функциональной.

Определенные иммунные клетки и антитела против вируса Sars-CoV-2 присутствовали в значительно более высоких уровнях по сравнению с людьми, которые получили только три вакцины, сообщили ученые.

"В целом мы не обнаружили никаких признаков более слабого иммунного ответа, скорее наоборот", – сказала одна из ведущих авторов исследования Катарина Кохер.

Ранее в Германии на 3 тысячи евро оштрафовали преподавателя, который сравнил вакцинацию с Холокостом.

А британского депутата-консерватора лишили партийной должности за сравнение вакцинации против коронавируса с Холокостом.