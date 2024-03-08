Премьер Чехии уточнил: деньги собрали на покупку 300 тысяч снарядов для Украины

Чехия собрала средства на покупку 300 тысяч снарядов для Украины, заявил премьер-министр страны Петр Фиала.

Об этом глава чешского правительства написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

"Спасибо всем странам, которые присоединились к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины. Нам удалось собрать достаточно средств, чтобы купить первую партию из 300 тысяч артиллерийских снарядов", – отметил Фиала.

Он добавил, что цель – доставить гораздо больше боеприпасов в Украину.

"Наша работа и помощь Украине на этом не заканчивается. Мы продолжаем искать партнеров, чтобы и в дальнейшем поддерживать Украину в ее отважной борьбе с российским агрессором", – подчеркнул премьер Чехии.

Накануне президент Чехии Петр Павел заявил, что союзники Украины передали всю сумму средств, необходимую для передачи ей 800 тысяч артиллерийских снарядов.

На Мюнхенской конференции по безопасности Павел сообщил, что Чехия нашла до 800 тысяч снарядов стандартного калибра НАТО, которые можно за несколько недель отправить в Украину, если найти для этого финансирование.