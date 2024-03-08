Украина и Турция будут обмениваться электронной информацией о движении товаров и транспорта

Украина и Турция подписали соглашение о создании системы предварительного обмена информацией о товарах и транспорте, которые перемещаются между странами.

Как сообщает "Европейская правда", соглашение подписали перед совместной пресс-конференцией лидеров Украины и Турции в Стамбуле.

Перед началом брифинга объявили о подписании соглашения между правительствами Украины и Турции о создании системы электронного обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, которые перемещаются между сторонами.

От правительства Украины подпись поставил министр обороны Рустем Умеров, от Турции – министр торговли Омер Болат.

Как детализировали в сообщении Офиса президента, на основании соглашения будет создана система электронного обмена предварительной информацией, с помощью которой будет осуществляться обмен заранее определенным набором данных в электронной форме.

Информационный обмен будет осуществляться между Государственной таможенной службой Украины и Министерством торговли Турции.

Информация, полученная таможенными органами сторон, будет способствовать ускорению движения товаров и транспортных средств через границы обоих государств, а также противодействию таможенным правонарушениям.

Напомним, встреча лидеров проходит в Стамбуле, турецкая сторона анонсировала визит заранее.

Недавно министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о необходимости скорейших переговоров о прекращении огня в Украине.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжает поддерживать мирное урегулирование полномасштабного российского вторжения в Украину и готова предложить площадку для соответствующих "переговоров".

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