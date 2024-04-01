Румыния до сих пор не выделила средства для украинских беженцев в 2024 году

Румынские власти пока не выделили никакой финансовой помощи украинским беженцам в 2024 году.

Об этом сообщила румынская Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям (IGSU), передает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Украинские беженцы получили определенную финансовую поддержку в феврале, но это были просроченные выплаты с конца 2023 года, заявили в IGSU.

Относительно расходов за январь и февраль 2024 года, IGSU сообщила, что "были предприняты шаги с высшими структурами для выделения необходимых средств после получения запросов от местных органов государственной власти".

Однако IGSU заявила, что не может оценить, когда она получит необходимые суммы.

Помощь украинским беженцам также была задержана в прошлом году из-за дефицита бюджета, что привело к протестам нескольких десятков украинских беженцев перед Министерством финансов в ноябре 2023 года.

До апреля 2023 года помощь предоставлялась в рамках программы "50/20", которая выделяла 50 леев (10 евро) на проживание и 20 леев на ежедневное питание. Эти деньги не предоставлялись непосредственно беженцам, а перечислялись румынским принимающим сторонам.

С мая 2023 года правительство уменьшило помощь до 750 леев (150 евро) в месяц для отдельных лиц и 2 000 леев (402 евро) в месяц для семей, с дополнительными 600 леями (120 евро) на человека на расходы на питание. Взрослые должны были быть зарегистрированы в уездных агентствах занятости, муниципалитете Бухареста или иметь работу в Румынии, а дети должны были ходить в школу, чтобы иметь право на получение пособия.

По последним данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на февраль 2024 года в Румынии находилось более 78 тысяч украинцев.

На уровне ЕС Румыния занимает восьмое место по количеству украинских беженцев.

Напомним, в Германии разоблачили десятки граждан Румынии, которые под видом беженцев из Украины получили деньги и жилье.

Как сообщалось, в Норвегии возник скандал из-за решения городского совета пятого крупнейшего города страны – Драммена – пускать к себе только беженцев из Украины.