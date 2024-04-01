Новый комиссар Совета Европы по правам человека свой первый визит совершит в Украину

Новый комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти начинает 1 апреля свой шестилетний мандат с обещанием поставить права человека в центр повестки дня государств-членов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в пресс-службе Совета Европы.

О'Флаэрти сообщил, что свой первый визит в должности комиссара он намерен осуществить в Украину.

"Я не могу представить себе ничего более насущного, чем преодоление последствий полномасштабного вторжения России в Украину, которое повлекло ужасные человеческие страдания и разрушения", – сказал О'Флаэрти.

Он добавил, что намерен "добавить перспективу прав человека к самым большим вызовам, стоящим перед нашими обществами".

Комиссар также определил другие сферы, в которых срочно необходима более сильная защита прав человека, включая климатический кризис, управление искусственным интеллектом, свободу выражения мнений, миграцию и рост языка ненависти, в том числе антисемитизма и антимусульманских нападений.

Значительная часть повестки дня комиссара также будет посвящена вынесению борьбы маргинализированных людей и жертв дискриминации на передний план правозащитных дискуссий. "В частности, ромы и кочевники находятся в невыносимой ситуации, которая требует большего внимания", – сказал комиссар.

Кроме того, комиссар отметил свое намерение сосредоточиться на вопросах молодежи, социально-экономических правах и правозащитниках, а также использовать свой мандат для содействия выполнению решений Европейского суда по правам человека.

"Права человека влияют на каждый аспект нашей жизни. Во время, когда они сталкиваются с многочисленными вызовами, мы должны снова взять на себя обязательства вплести их в ткань наших обществ. Это потребует согласованных усилий, и я намерен играть свою роль как можно лучше", – заявил О'Флаэрти.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы на заседании 24 января избрала новым комиссаром по правам человека представителя Ирландии, главу Агентства ЕС по фундаментальным правам Майкла О'Флаэрти.

Бывшая комиссар Дуня Миятович несколько раз бывала в Украине после полномасштабного вторжения России и призвала создать механизм возвращения похищенных Россией украинских детей.