Украина подписала соглашение по безопасности с Латвией

Украина и Латвия в четверг подписали двустороннее соглашение по безопасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам украинского президента, Латвия будет предоставлять Украине военную помощь на 0,25% ВВП ежегодно.

"Кроме того, Латвия берет на себя 10-летние обязательства по поддержке Украины в киберзащите, разминировании, беспилотных технологиях и безусловно способствует нашему вступлению в ЕС и НАТО", – отметил Зеленский.

Он выразил благодарность Латвии и добавил, что "это (соглашение – Ред.) именно та конкретика и прогнозируемость, в которой нуждается наша борьба за свободу и независимость".

Напомним, в четверг находится в Литве на саммите так называемого "Триморья".

Кроме того, в этот день Литва доставила в Украину очередную партию военной помощи.

Накануне Киев посетил министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас, который обсудил с украинским коллегой проблемы поставок военной помощи и запланированное подписание украинско-литовского соглашения о безопасности.

Во время встречи Кащюнас и Рустем Умеров обсудили дефицит боеприпасов в Украине, а также необходимость содействия военной промышленности и присоединения к многосторонним инициативам по производству, закупке и увеличению производства вооружений и боеприпасов.