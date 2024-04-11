Отменят ли санкции для российских олигархов после победы совладельцев "Альфы" в Суде ЕС

Суд Европейского Союза удовлетворил иски двух российских олигархов и совладельцев Альфа-банка Михаила Фридмана и Петра Авена, которые доказывали противоправность европейских санкций.

Они стали первыми росолигархами, которые победили в "санкционном" деле.

О том, "посыплется" ли европейский санкционный режим после этого решения, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Российские олигархи выиграли раунд, но не войну. Что означает поражение ЕС в суде по санкциям. Далее – краткое его изложение.

10 апреля появилось сообщение о том, что Суд ЕС отменил решение Совета Евросоюза от 2022 года о санкциях против российских олигархов Фридмана и Авена.

За время рассмотрения дела оспариваемое олигархами решение прекратило действовать само по себе, и его заменили обновленные санкционные списки, принятые в 2023, а затем и в 2024 году. Эти обновленные решения Суд не рассматривал и, соответственно, не отменил.

Из решения суда, который отменил санкции 2022 года в отношении Авена и Фридмана, мы узнали, как ЕС обосновал их наложение. Например, соответствие Фридмана санкционным критериям на момент принятия первого решения в феврале 2022 года доказывалось статьями в ряде западных и украинских медиа.

Этот перечень доказательств сам по себе не кажется слишком убедительным. Но ключевой проблемой стало то, что он еще и не соответствует критериям для добавления этих олигархов в санкционный список, которые ЕС установил сам для себя, отметил Суд ЕС.

В частности, определены два таких критерия: эти олигархи ответственны за нарушение территориальной целостности Украины, принимали в этом участие или активно поддерживали эти действия; оказывали поддержку/финансирование или получали преимущества от Путина или других представителей власти, ответственных за аннексию Крыма или дестабилизацию Украины.

Тот довольно бедный пакет "доказательств", сопровождавший первое санкционное решение в отношении олигархов, явно недостаточен, чтобы доказать эти претензии в суде. Поэтому суд буквально разбил позицию Совета ЕС и оправдал олигархов-истцов.

То, что олигархи не остановятся на первой победе, а продолжат обжалование, является не просто предположением, а свершившимся фактом. Да, новые жалобы от Авена и Фридмана уже находятся на рассмотрении Суда ЕС.

Но есть и хорошая новость.

Надо подчеркнуть, что проблема, из-за которой суд отменил санкции в отношении Фридмана и Авена, есть и в некоторых других санкционных файлах – это можно утверждать, даже не имея к ним доступа.

В группе риска – все фамилии, впервые появившиеся в санкционных списках по решению ЕС от 28 февраля 2022 года. А это Игорь Сечин ("Роснефть"), Николай Токарев ("Транснефть"), Алишер Усманов (ряд крупных активов), Сергей Ролдугин (один из "кошельков" и идеологических соратников Путина) и др.

Тогда, в первые дни большой войны, санкции готовили в спешке, поэтому файлы по ним могут быть так же неубедительными.

Уже со следующего санкционного пакета, который был принят в марте 2022 года, к санкционным критериям, по которым замораживали деньги олигархов, добавили еще один: достаточно того, что этот человек или его бизнес платит значительную сумму в бюджет России, ведь эти средства идут на финансирование войны. И никакого умысла доказывать не нужно.

А начиная с весны 2023 года в перечень критериев для применения санкций добавили еще один, очень лаконичный, который звучит как "российский бизнесмен".

Да и доказательную базу ЕС серьезно подтянул – из описания продления решения санкций против Авена и Фридмана в 2023 году очевидно, что доказательный файл вырос в разы. Поэтому по новому иску эти олигархи почти наверняка получат отказ.

Надо подчеркнуть, впрочем, что путь к снятию санкций все же существует, и он пролегает не через суд.

Уже есть прецедент, когда Совет ЕС остановил продление санкций в отношении соучредителя "Яндекса" Аркадия Воложа, который открыто выступает против действий Путина и смог доказать это Евросоюзу.

Подробнее о санкциях в отношении российских олигархов – в материале Российские олигархи выиграли раунд, но не войну. Что означает поражение ЕС в суде по санкциям.