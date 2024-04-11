Шмыгаль после встречи с Фицо рассказал, как Словакия присоединится к "формуле мира"

Украина и Словакия обсудили присоединение Братиславы к реализации украинской "формулы мира".

Об этом шла речь на совместных межправительственных консультациях, которые прошли в четверг в Словакии, сообщает "Европейская правда".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на итоговой пресс-конференции отметил, что на встрече речь шла об участии Словакии в имплементации "формулы мира" президента Владимира Зеленского.

По замыслу, страны, участвующие в Саммите мира, смогут присоединиться к реализации отдельных пунктов из "мирного плана".

"Здесь перспективным было бы приобщение к реализации пункта о радиационной и ядерной безопасности в части деоккупации Запорожской атомной электростанции, а также к пункту об экологической безопасности в контексте гуманитарного разминирования, как сегодня господин премьер и озвучил. Это один из наших приоритетов сотрудничества", – заявил глава украинского правительства, говоря об участии Словакии.

Глава словацкого правительства Роберт Фицо сообщил, что Словакия примет участие в инаугурационном Саммите мира в Швейцарии.

Шмыгаль заявил, что во время консультаций пригласил Словакию принять участие в Саммите мира.

Шмыгаль отдельно сообщил, что Словакия будет помогать Украине с разминированием.