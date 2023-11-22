"Соединение Европы": Рада одобрила участие Украины в инфраструктурном проекте ЕС

Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Европейским Союзом об участии в программе "Соединение Европы", которая позволит получать финансирование ЕС на инфраструктурные трансъевропейские проекты.

Об этом в среду сообщило Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, сообщает "Европейская правда".

Соглашение о присоединении Украины к Механизму "Соединение Европы" еще в июне подписали вице-премьер-министр Александр Кубраков и еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Велян.

В Мининфраструктуры указывают, что участие Украины в программе будет способствовать улучшению транспортного сообщения с ЕС и налаживанию экспорта из Украины в страны Европы в целом.

"Она позволит привлекать финансирование ЕС для поддержки развития трансъевропейских сетей транспорта, энергетики и цифровых услуг. Как страна-участница, Украина теперь также может подавать заявки по проектам для грантовой поддержки от Европейской комиссии (в размере 50% от стоимости проектов)", – добавляют в министерстве.

Среди прочего, речь идет об уже одобренных Еврокомиссией проектах по модернизации десяти железнодорожных и автомобильных пунктов пропуска с Польшей, Румынией, Венгрией и Словакией. Общая сумма гранта на их модернизацию составляет более 82 миллионов евро.

Фонд Механизма "Соединение Европы" (Connecting Europe Facility) был создан в 2014 году для финансирования панъевропейских инфраструктурных проектов. Со временем к направлениям работы CEF добавились также экологическая и цифровая трансформация. Общий бюджет фонда на 2021-2027 годы превысил 33 миллиарда евро.

В мае к Механизму "Сообщение Европы" присоединилась Молдова, став ее первым государством-участником из-за пределов ЕС.