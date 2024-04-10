США помогут Украине с ремонтом ЗРК Hawk

Государственный департамент США экстренно выделил 138 млн долларов на поставки Украине запасных частей для зенитно-ракетных комплексов Hawk и обеспечение их ремонтного обслуживания.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Объявляя об этом, Госдеп отметил, что Украина имеет насущную потребность в техническом обслуживании для поддержания работы этой ракетной системы.

"Украине нужно срочно увеличить свои возможности защиты от российских ракетных ударов и воздушных возможностей российских сил", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что обслуживание и поддержка систем Hawk усилит способность Украины защищать население и критически важную инфраструктуру.

Ранее президент Владимир Зеленский вновь призвал партнеров Украины усилить помощь средствами противовоздушной обороны, в частности системами Patriot.

Напомним, усиление украинской ПВО было одной из ключевых тем разговоров с партерами главы МИД Украины Дмитрия Кулебы во время его поездки на поля министерской встречи НАТО в Брюсселе на прошлой неделе.

Как заявил в четверг генсек НАТО, некоторые союзники НАТО уже пообещали поискать системы ПВО для Украины.

В том числе известно, что американский госсекретарь предпринял немедленные действия после запроса Украины на дополнительные Patriot.