Россия возмутилась последними заявлениями главы МИД Франции Стефана Сежурне об отсутствии интереса к переговорам с россиянами и вызвала в свой МИД французского посла в Москве.

Об этом МИД России сообщил в своем заявлении в пятницу, пишет "Европейская правда".

В российском ведомстве сказали, что вызывают французского дипломата "на ковер" из-за недавних высказываний министра иностранных дел Франции Стефана Сежурне о том, что французская сторона не заинтересована в переговорах с российскими чиновниками, поскольку опубликованные в итоге заявления россиян – лживые.

"Расцениваем эти высказывания главы внешнеполитического ведомства Франции как сознательное и продуманное действие французской стороны, направленное на подрыв самой возможности любого диалога между двумя странами", – заявили в российском МИДе.

Несколько дней назад Сежурне заявил французским СМИ, что разговоры с российскими официальными лицами больше не в интересах Франции.

"Не в наших интересах сегодня разговаривать с российскими официальными лицами, потому что пресс-релизы и отчеты, которые выходят после, являются лживыми", – сказал французский министр.

Заявление Сежурне связано с недавним телефонным разговором министра обороны Франции Себастьена Лекорню провел телефонный разговор с Сергеем Шойгу.

Этот разговор стал первым таким взаимодействием с октября 2022 года. Разговор касался прежде всего теракта, совершенного в Подмосковье 22 марта "Исламским государством".

После общения двух министров в Минобороны РФ заявили, что во время разговора Лекорню и Шойгу "была отмечена готовность к диалогу по Украине". В ответ представитель правительства Франции назвал это заявление неправдивым.