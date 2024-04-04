Reuters: Франция отвергла заявление РФ о готовности Парижа к диалогу по Украине

Франция отрицает заявление России о том, что она якобы выразила готовность к диалогу по Украине или обсуждению возможных мирных переговоров во время разговора министров обороны двух стран в среду.

Как пишет "Европейская правда", об этом Reuters сообщил источник во французском правительстве.

"Это неправда. Ни в какой момент мы не проявляли никакой готовности к диалогу (с РФ) по Украине, переговоров или чего-то подобного", – заявил неназванный представитель правительства Франции.

Ранее министерство обороны РФ заявило, что во время телефонного разговора между министром обороны Франции Себастьеном Лекорню и его российским коллегой Сергеем Шойгу "была отмечена готовность к диалогу по Украине".

В сообщении ведомства РФ говорится, что отправной точкой для обсуждения могут стать переговоры между российской и украинской сторонами в Турции в 2022 году, которые завершились безрезультатно.

Согласно российскому заявлению, Шойгу отметил, что любая "практическая реализация" предложения президента Эмманюэля Макрона о возможном вводе войск в Украину "создаст проблемы для Франции".

Накануне министр обороны Франции Себастьен Лекорню провел телефонный разговор с главой Минобороны России Сергеем Шойгу, что является первым таким взаимодействием с октября 2022 года.

Лекорню осудил теракт, совершенный в Подмосковье 22 марта "Исламским государством", и выразил солидарность с пострадавшими и их семьями.

Также он выразил осуждение продолжающейся агрессивной войне, которую Россия ведет против Украины, и заверил, что Франция продолжит поддерживать Украину "столько, сколько будет необходимо в ее борьбе за свободу и суверенитет, чтобы вернуть мир и безопасность на европейский континент".

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон назвал циничными попытки РФ связать с Украиной теракты под Москвой, отметив, что информация у французской разведки и партнеров указывает на ИГИЛ.

Он также сообщил, что тот же самый филиал группировки "Исламское государство", который взял ответственность за теракт в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковном регионе РФ, совершил несколько попыток атак на территории Франции.