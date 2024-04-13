Трамп поддержал одобрение финансовой помощи Украине, но в форме займа

Бывший президент США Дональд Трамп после встречи со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном дал понять, что не возражает против одобрения помощи Украине, но в виде займа.

Об этом сообщает The Hill, пишет "Европейская правда".

Выйдя для комментариев вместе с Джонсоном на своей вилле Мар-а-Лаго, Трамп заявил, что они "думают о том, чтобы сделать это в виде займа, а не просто подарка".

"Сейчас мы продолжаем раздавать подарки на миллиарды и миллиарды долларов, и мы исследуем этот вопрос. Но для меня гораздо важнее, что Европа должна активнее участвовать и давать деньги. Они должны давать что-то соразмерное. Если этого не будет происходить, мне будет очень жаль, потому что их это касается гораздо больше, чем нас", – прокомментировал Дональд Трамп.

Напомним, в пятницу спикер Палаты представителей Майк Джонсон обсуждал с официальными лицами Белого дома проект по помощи Украине и Израилю, который будет отличаться от предложенного Сенатом 95-миллиардного пакета поддержки и будет включать несколько требований республиканцев, а после того поехал к Трампу.

Как известно, Трамп месяцами скептически высказывался о дальнейшей помощи США Украине, утверждая, что это не имеет значения для жизненно важных интересов США, а основная ответственность в этом вопросе должна лечь на Европу. Взгляды Трампа имеют значительное влияние на республиканцев в Конгрессе, став одним из факторов, усложнивших принятие дополнительного финансирования в поддержку Украины.

Демократы в обеих палатах Конгресса отметили, что готовы будут говорить о помощи Украине в виде займа, если это поможет наконец решить вопрос, хотя это не тот вариант, который они больше всего одобряют.

Президент Владимир Зеленский недавно заявил, что Украина согласилась бы на помощь в кредит от США при отсутствии других вариантов.