Над авиабазой в Румынии пролетели неизвестные дроны, началось расследование

В Румынии начали расследование обстоятельств пролета неизвестных беспилотников над военной авиабазой в ночь на 16 апреля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации румынской службы "Радио Свобода".

По данным Военно-воздушных сил Румынии, персонал 57-й авиабазы имени Михаила Когельничану, расположенной недалеко от города Констанца, сообщил о пролете трех беспилотников в промежутке между 22:30 и 00:30.

Обнаруженные дроны "были небольшими, скорее всего, коммерческого типа и летали на низких скоростях и на небольшой высоте".

"В соответствии с процедурами, были приняты все меры для обеспечения безопасности воздушного пространства, а органы управления гражданским воздушным движением были оперативно проинформированы о сложившейся ситуации", – говорится в заявлении румынских ВВС.

Представитель Минобороны Румынии Константин Спину уточнил "Радио Свобода", что дроны заглушили, чтобы они не представляли опасности для военного объекта.

В связи с инцидентом командование 57-й авиабазы обратилось в Военную прокуратуру, а военная часть инициировала служебную проверку.

Напомним, на румынской территории уже фиксировали несколько инцидентов с падением дронов в то время, как Россия атакует украинские порты на Дунае.

НАТО и румынские официальные лица заявили после подобных инцидентов в прошлом, что они не нашли доказательств какой-либо преднамеренной атаки, направленной на Румынию.