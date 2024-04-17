Кулеба после удара по Чернигову просит партнеров о дополнительных системах ПВО

После удара России по Чернигову в среду глава МИД Дмитрий Кулеба призвал партнеров предоставить Украине средства, чтобы она могла защищаться от воздушных атак с такой же эффективностью, как это произошло в Израиле в выходные.

Об этом Кулеба написал в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда.

Министр отметил, что после удара российских террористов по Чернигову погибли по меньшей мере 11 и ранены по меньшей мере 22 человека, и это число еще может возрасти.

"Эти невинные люди не погибли бы и не были бы ранены, если бы Украина имела достаточные возможности ПВО. Три дня назад на Ближнем Востоке мы увидели, как выглядит надежная защита человеческих жизней от ракет. Партнеры Украины имеют необходимые средства, чтобы помочь нам спасать украинские жизни с таким же уровнем эффективности", – отметил Кулеба.

Он поблагодарил Германию за то, что она уже приняла важное решение о предоставлении Украине дополнительной батареи Patriot.

"Опираясь на последние контакты президента Зеленского, я буду призывать других партнеров последовать этому примеру во время моих встреч с союзниками из G7 в Италии на этой неделе", – добавил министр.

Кулеба 17-19 апреля посетит Италию для участия в министерской встрече "Группы семи", на которой, как сообщала "ЕвроПравда", он обсудит предоставление Украине дополнительных батарей Patriot и других систем противовоздушной обороны для защиты от российского террора.

В прошлую пятницу Кулеба заявил, что идут активные переговоры с союзниками о получении двух батарей системы противовоздушной обороны Patriot и одной SAMP/T.

13 апреля Германия объявила о срочной передаче Украине одного зенитно-ракетного комплекса Patriot.