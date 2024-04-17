Парламент Швейцарии не поддержал присоединение к группе G7 по поиску росактивов

Национальный совет – нижняя палата парламента Швейцарии – 17 апреля не поддержала предложение о присоединении страны к международной рабочей группе REPO, которая отслеживает и арестовывает активы российских олигархов после полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Инициатива, которую выдвинула швейцарская партия "Зеленых", в прошлом месяце получила поддержку в комитете по вопросам внешней политики Национального совета.

Но на пленарном заседании ее поддержали лишь 80 членов нижней палаты парламента Швейцарии, а против высказался 101. Перед этим свою негативную оценку предложения предоставило и швейцарское правительство.

Сторонники идеи утверждали, что военный нейтралитет Швейцарии, который запрещает ей предоставлять оружие Киеву, является аргументом в пользу присоединения к рабочей группе по отслеживанию активов российских олигархов.

Швейцарский депутат от "Зеленых" Франциска Райзер во время выступления в парламенте отметила, что финансовые и товарные рынки Швейцарии уже давно привлекают российские деньги, а в швейцарских банках, по оценкам, хранится от 165 до 220 миллиардов долларов.

"И все же, Швейцария до сих пор заморозила лишь около 7,5 миллиардов франков (8,2 миллиарда долларов", – подчеркнула Райзер.

Рабочая группа REPO была создана в марте 2022 года странами G7, Европейским Союзом и Австралией. С тех пор к ней не присоединилась ни одна другая страна.

В прошлом году Швейцария получила письмо от послов страны "Группы семи" с предложением присоединиться к REPO и критикой "лазеек", которые Россия могла использовать для уклонения от санкций. Тогда власти Швейцарии ответили на письмо, отклонив просьбу присоединиться к рабочей группе.