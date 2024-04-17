Бельгия и Чехия требуют новых санкций против России из-за попытки вмешательства в выборы ЕС

Премьер-министры Бельгии и Чехии Александер Де Кроо и Петр Фиала накануне саммита лидеров Евросоюза 17-18 апреля призвали к новым ограничительным мерам в связи с попытками России вмешаться в европейские выборы.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее письмо Де Кроо опубликовал в Twitter (X).

Главы бельгийского и чешского правительств отметили, что учитывая последние разоблачения российский режим "пытается повлиять на будущие европейские выборы и усилить пророссийский нарратив в новом Европарламенте".

Они выразили намерение поднять вопрос российского влияния на встрече лидеров ЕС, потому что "мы просто не можем позволить России сойти с рук такое вопиющее нападение на наши демократические институты и принципы".

"В связи с этим пришло время ввести новый режим ограничительных мер ЕС, направленный на противодействие злонамеренной деятельности России", – предлагают Де Кроо и Фиала.

"Так же мы должны изучить, позволяют ли мандаты Европейской прокуратуры и Европейского бюро по борьбе с мошенничеством преследовать это вмешательство в судебном порядке. Если это не так, мы не должны исключать расширение этих мандатов, чтобы позволить такое преследование в будущем", – добавили они.

О разоблачении сети, которая разрабатывала операцию по распространению российского влияния и подрыва безопасности в Европе, в марте объявила Чехия. В этом контексте Прага наложила санкции на Виктора Медведчука, а также пропагандиста родом из Украины Артема Марчевского и прокремлевский сайт правого направления Voice of Europe.

Кроме того, бельгийская прокуратура расследует возможное вмешательство России в предстоящие выборы в Европарламент на основании данных, которые предоставили разведывательные службы.