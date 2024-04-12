Бельгия расследует вероятное вмешательство РФ в избирательную кампанию в ЕС

Бельгийская прокуратура расследует возможное вмешательство России в предстоящие выборы в Европарламент на основании данных, которые предоставили разведывательные службы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

По словам премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо, следователи установили, что российские группы влияния вмешиваются в европейские выборы с целью продвижения пророссийских кандидатов и, таким образом, ослабляют европейскую поддержку Украины.

"Цель заключается в том, чтобы помочь выбрать больше пророссийских кандидатов в Европарламент и усилить определенный пророссийский нарратив в этой институции", – сказал он.

Де Кроо отметил, что ослабление европейской поддержки Украины помогает России на поле боя в ее захватнической войне.

Он отметил, что расследование в Бельгии начали после того, как чешские власти обнаружили пророссийских агентов в Брюсселе, которые пытались влиять на европейских депутатов и даже платить им за продвижение пророссийской повестки дня.

По его словам, оказалось, что наличные платежи не осуществлялись в Бельгии, хотя вмешательство в этой стране все же имело место.

Де Кроо заявил, что попросил о срочном заседании Евроюста для обсуждения этого вопроса, и предложил, чтобы офис ЕС по борьбе с мошенничеством OLAF расследовал это дело.

"Мы несем ответственность, и наша обязанность заключается в том, чтобы защитить право каждого гражданина на свободное и безопасное голосование", – резюмировал он.

В прошлом месяце журналистское расследование выявило, что депутат Бундестага от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" и кандидат от нее на выборах в Европарламент Петр Быстронь получал деньги от пророссийской сети влияния. Сам Быстронь решил оспорить в суде эти обвинения.

О разоблачении сети, которая разрабатывала операцию по распространению российского влияния и подрыва безопасности в Европе, в марте объявила Чехия. В этом контексте Прага наложила санкции против Виктора Медведчука, а также пропагандиста родом из Украины Артема Марчевского и прокремлевский сайт правого направления Voice of Europe.