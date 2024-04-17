Президент Литвы: Я обеспокоен, что мы теряем фокус в отношении Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил обеспокоенность тем, что западные страны теряют фокус внимания с Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал перед началом саммита ЕС в Брюсселе.

Науседа отметил, что в мире сейчас есть две горячие точки – это Украина и Ближний Восток. По его словам, с прошлого саммита ЕС геополитическая ситуация только ухудшилась.

"Я обеспокоен тем, что мы теряем фокус внимания с Украины. На прошлой неделе я встречался с президентом Владимиром Зеленским в Вильнюсе и он сказал мне, что Украина имеет насущную потребность в системах ПВО, артиллерийских снарядах, а также ракетах", – сказал литовский президент.

Он напомнил, что каждый день Россия наносит удары по украинским городам, в результате которых гибнут мирные жители.

"И очень обидно видеть, что мы принимаем решения, но не выполняем их. И в первую очередь мы должны отмечать время доставки нашего оружия, а не время принятия решения, потому что иногда промежуток времени между принятием решения и его реализацией занимает один, а то и более месяцев", – подчеркнул Науседа.

Ранее министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен выразила обеспокоенность, что РФ начинает видеть признаки усталости союзников Украины.