В Косове жалуются на усиленные проверки на границе с Сербией после исторического решения ПАСЕ

В Косове сообщают о ряде случаев очень длительной проверки граждан с косовскими документами, которые возвращались из зарубежных поездок через территорию Сербии в последние два дня.

Об этом сообщает "Балканський оглядач" по материалам региональных СМИ, пишет "Европейская правда".

По меньшей мере шесть автобусов из Косова, следовавших из Хорватии и приехавших на сербскую границу поздно вечером 16 апреля, почти сутки ждали завершения проверки документов пассажиров. По словам свидетелей, время ожидания составляло около 20 часов.

Косовские туристические агентства сообщили о подобных задержках и на границе Сербии с Венгрией.

Это совпадает по времени с решением Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовать пригласить частично признанное Косово стать членом Совета Европы.

"Через день после того, как ПАСЕ проголосовала за членство Косова в Совете Европы, Сербия мстит мирным жителям Косова", – заявил премьер-министр Косова Альбин Курти.

Также в МВД Косова заявили, что на различных пограничных переходах в Сербии задержали для допроса 10 косовских сотрудников полиции, албанцев и сербов, которые не были в это время при исполнении обязанностей, из которых на момент публикации 5 человек еще оставались под стражей. Их допрашивали о связях с Армией освобождения Косова и роли в войне в регионе в конце 1990-х годов.

Представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано заявил, что в ЕС знают о ситуации, и призвал Сербию прекратить такие действия.

"Соглашение о свободе передвижения, достигнутое в рамках диалога при содействии ЕС, устанавливает четкие параметры относительно въезда и выезда граждан Косова в Сербию и из нее. Нынешняя ситуация является нарушением этого соглашения", – подчеркнул представитель.

В МВД Сербии назвали обвинения в препятствовании проезда необоснованными и дезинформирующими и заявили, что Сербия усилила контроль на пунктах пропуска "для большей безопасности" граждан, с чем и связана продолжительность ожидания.

"Министерство внутренних дел еще раз подчеркивает, что всем гражданам с территории автономного края Косово и Метохия разрешен беспрепятственный въезд, и решительно отвергает инсинуации о том, что им запрещен въезд из-за наличия документов, выданных временными органами самоуправления в Приштине", – заявили в МВД Сербии.

Напомним, 16 апреля ПАСЕ поддержала вступление Косова в организацию убедительным большинством голосов. Сербия выступает категорически против и угрожала выходом из организации, если туда примут Косово.

После голосования депутаты, представляющие Сербию в ПАСЕ, анонсировали "жесткий ответ" Белграда.