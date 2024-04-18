Глава МИД Молдовы объяснил, почему страна "осторожна" с санкциями против РФ

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой заявил, что его страна не решается присоединиться ко всем санкциям ЕС против России, чтобы не вызвать "определенную негативную реакцию" со стороны Москвы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом министр заявил в интервью Europa Libera.

По его словам, "существуют определенные трудности" относительно возможного введения Молдовой санкций против РФ.

"Учитывая исторические отношения, которые мы имеем (с Российской Федерацией), и присутствие наших граждан (там), и торговые отношения, мы должны проявлять определенную осторожность в этом процессе", – сказал Попшой.

Он признает, что принятие европейских санкций против России влечет за собой издержки для "экономических интересов Республики Молдова".

Правительство Молдовы в целом присоединилось к индивидуальным санкциям ЕС против российских физических и юридических лиц, но избегает присоединения к экономическим санкциям в энергетической и финансовой сферах.

Отвечая на вопрос, должна ли Молдова иметь хорошие внешние отношения как с Россией, так и с ЕС, Попшой сказал, что российскую агрессию против Украины и, в гибридной форме, против Молдовы "нельзя игнорировать", а "сидеть на двух стульях обычно неудобно".

Как известно, российская пропаганда в лице МИД не раз обвиняла Молдову в якобы отказе от нейтралитета и вмешательстве в войну в Украине.

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