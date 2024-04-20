Польские фермеры сняли блокаду двух пунктов пропуска на границе с Украиной

Польские фермеры прекратили блокировать движение грузовиков перед пунктами пропуска "Шегини-Медика" и "Краковец-Корчова".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

В ведомстве отметили, что польские фермеры завершили акцию протеста перед КПП "Шегини-Медика" и "Краковец-Корчева" сегодня после 09:00.

"Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в двух направлениях осуществляется в обычном режиме", – говорится в сообщении.

Сейчас въезд в Украину перед этими пунктами пропуска ожидают более 1 700 грузовиков, добавили в ГПСУ.

Накануне в пятницу польские протестующие продолжали блокировать движение грузовиков на четырех пунктах пропуска на границе Украины с Польшей.

На КПП "Угринов-Долгобичув" фермеры сняли блокаду во вторник.

Напомним, 18 апреля премьер-министр Польши Дональд Туск призвал польских фермеров прекратить блокирование границы с Украиной, подчеркнув, что Украина сейчас находится в крайне сложной ситуации.