Зеленский прокомментировал идею Макрона об "олимпийском перемирии"

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в потенциальную реализацию идеи президента Франции Эмманюэля Макрона о глобальном прекращении огня на период Олимпийских игр в войне РФ против Украины, потому что Россия не будет придерживаться никаких обещаний.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью известному французскому журналисту-блогеру Хюго Траверсу.

Зеленского спросили, как он оценивает идею, озвученную президентом Франции, о прекращении огня во всех основных конфликтах на время Олимпиады.

"Я в это не верю с Россией. Не в этот формат – перемирие в целом, а в любой формат перемирия с Россией. Эмманюэль это знает, и он сам свидетель этого. Мы вместе были в "нормандском формате", мы вместе проходили Минский процесс. Франция, Германия, Украина – мы все являемся живыми свидетелями того, что замороженного конфликта с Россией не бывает", – ответил Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия использовала бы такую паузу для перегруппировки и укрепления своих сил, чтобы потом нанести новый удар, и привел в пример месяцы после "нормандских" переговоров, когда фактического прекращения огня не было и снайперы постоянно продолжали охоту на украинских военных вдоль линии соприкосновения.

"Для Путина не существует никакого перемирия, никакой Олимпиады, никаких авторитетов", – подытожил Зеленский.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью французским СМИ рассказал, что надеется договориться о прекращении огня в основных конфликтах, которые продолжаются в мире, на время летних Олимпийских игр, и рассчитывает на содействие в этом различных партнеров, в частности лидера Китая.

Также президент рассказал, что Франция уверена в успешной церемонии открытия Олимпиады на реке Сена в июле, но у нее есть запасные варианты на случай, если этого потребует ситуация с безопасностью.