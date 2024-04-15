Глава МИД Норвегии: Передадим F-16 Украине для более глубоких ударов в российский тыл

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что истребители F-16, которые его страна передает Украине, помогут ВСУ глубже бить по российским тылам.

Об этом норвежский министр сказал во время брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

Глава МИД Норвегии считает, что Украине нужно укрепить свою способность наносить удары в тылу противника.

"Это одна из причин, почему мы рады принять участие в программе истребителей F-16, по которой мы передадим норвежские F-16, обновленные и в хорошем состоянии, совместно с датчанами и нидерландцами", – сказал он.

Эспен Барт Эйде не исключил, что будут предоставлены и другие средства для более глубоких ударов украинских сил.

Он также уверен, что появление F-16 на поле боя станет ощутимым вкладом в способности Украины.

По данным СМИ, в рамках коалиции истребителей Норвегия готовится передать Украине 22 истребителя F-16, из них 12 находятся в уже пригодном к использованию состоянии.

Напомним, что еще летом 2023 года Норвегия подтвердила, что присоединилась к коалиции F-16, но публично так и не называла количество истребителей, которые передаст Украине. По тогдашним данным норвежских СМИ, речь шла о пяти-десяти бортах.

В начале января Норвегия отправила несколько F-16 в Данию для подготовки украинских пилотов и вспомогательного персонала.