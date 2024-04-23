СМИ: Северная Корея провели первые учения с имитацией "ядерного пуска"

Северная Корея провела свои первые учения по ядерной контратаке, чтобы имитировать систему управления "ядерным спусковым крючком" под руководством лидера Ким Чен Ына.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает государственное агентство Северной Кореи ЦТАК.

В рамках испытания общенациональной системы управления ядерным оружием, которая называется "ядерный спусковой крючок", артиллерийские войска присоединились к первым таким учениям в стране в понедельник, чтобы продемонстрировать диверсифицированный ядерный потенциал и выразить протест против "провокационных и захватнических" военных учений США и Южной Кореи.

фото ЦТАК

Ким Чен Ын наблюдал за имитационными учениями, включавшими маневрирование войск в позиции ядерной контратаки и стрельбу артиллерии с имитацией ядерных боеголовок на случай объявления тревоги в связи с ядерным кризисом.

Ким высоко оценил готовность "лучшего в мире" тактического ядерного оружия, выразив удовлетворение учениями, сообщает ЦТАК.

Считается, что государство готовится к запуску еще одного спутника-шпиона после успешного вывода на орбиту разведывательного спутника в ноябре.

На прошлой неделе Северная Корея заявила, что провела запуск стратегической крылатой ракеты для испытания большой боеголовки, а также новой зенитной ракеты.

В понедельник КНДР запустила несколько баллистических ракет малой дальности в направлении моря у своего восточного побережья.

В Пентагоне говорят, что Северная Корея продолжает оказывать поддержку России в войне против Украины. Между тем Россия в конце марта заблокировала в ООН механизм мониторинга санкций против Северной Кореи.