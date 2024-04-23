Премьер Британии объявит самый большой пакет военной помощи Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время своего визита в Польшу объявит о крупнейшем пакете военной помощи Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы британского правительства, информирует "Европейская правда".

Как указано в сообщении, ожидается, что во время поездки в Польшу во вторник, 23 апреля, Сунак объявит об увеличении помощи Украине на 500 млн фунтов стерлингов и крупнейшую партию военной помощи, которая будет включать:

60 катеров, в том числе морские рейдовые суда и водолазные катера, а также морские пушки;

более 1 600 боевых ракет и ракет ПВО, а также дополнительные высокоточные ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow;

более 400 транспортных средств, в том числе 160 защищенных автомобилей Husky, 162 бронированные машины и 78 машин повышенной проходимости;

почти четыре миллиона патронов для стрелкового оружия.

"Этот рекордный пакет военной помощи предоставит президенту Зеленскому и его храброй нации больше средств, необходимых для того, чтобы изгнать Путина и восстановить мир и стабильность в Европе", – сказал британский министр обороны Грант Шаппс.

Во время визита Сунак обсудит угрозу со стороны России и усилия Великобритании по поддержке европейской безопасности и Украины с премьер-министром Польши Дональдом Туском и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Сунак и Туск также обсудят углубление британско-польских отношений.

Затем британский премьер поедет в Германию, где встретится с канцлером Олафом Шольцом в Берлине.

Напомним, 20 апреля Палата представителей США проголосовала за законопроект об иностранной помощи для Украины.

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что Сенат будет голосовать за законопроект во вторник, 23 апреля.

По данным СМИ, на фоне ожидаемого одобрения дополнительного финансирования для Украины в Конгрессе администрация США готовит "больший, чем обычно" пакет военной помощи для Киева.