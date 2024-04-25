В Польше назвали сумму, потраченную на военную помощь Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что за последние два года Варшава предоставила Украине военную помощь на сумму, эквивалентную примерно 8,4 млрд евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал во время программной речи в польском парламенте, информирует DPA.

По словам главы внешнеполитического ведомства Польши, в целом Варшава передала Киеву 44 пакета вооружений.

Он также сообщил, что Польша потратила 16 млрд евро на гуманитарную помощь в самой Украине и на поддержку украинских беженцев в Польше с начала широкомасштабного вторжения РФ.

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По его словам, около 950 тысяч человек из Украины получили в Польше временный персональный идентификационный номер, который облегчает коммуникацию с органами власти и государственной системой здравоохранения.

Однако количество украинцев, которых приняла Польша, вероятно, во много раз больше, считает Сикорский.

Главный польский дипломат также призвал Запад решительно поддержать Украину.

"Мы стоим перед простой альтернативой: можем столкнуться с побежденной российской армией на восточной границе Украины или с победоносной армией на восточной границе Польши".

По данным военных экспертов, которых не называет DPA, Польша предоставила Украине 300 танков и боевых машин, 14 истребителей, а также вертолеты, системы противовоздушной обороны и боеприпасы.

В то же время Сикорский заявил, что российские лидеры и пропагандисты пытаются спровоцировать конфликт между поляками и украинцами, в том числе и заявлениями о якобы планах аннексии украинских территорий Польшей.

Ранее Радослав Сикорский заявлял, что после двух лет неспровоцированной войны России против Украины обе стороны истощены.

Опросы общественного мнения свидетельствуют, что более 70% поляков не хотели бы вовлечения армии Польши и других стран НАТО в российско-украинскую войну.