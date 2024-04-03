В правящей партии Грузии призвали "прекратить истерику" вокруг закона об иноагентах

В правящей партии Грузии "Грузинская мечта" назвали "истерикой" опасения относительно похожего на российский законопроекта "об иноагентах" и рассказали его детали, отметив, что не видят оснований для критики.

Как сообщает "Новости Грузия", пишет "Европейская правда", об этом заявил исполнительный секретарь "Мечты" Мамука Мдинарадзе.

Мдинарадзе призвал оппозицию и всех несогласных "прекратить истерику" относительно повторных намерений власти ввести дополнительные требования к общественным организациям, которые получают зарубежное финансирование.

Он отметил, что под действие закона должны попадать общественные организации, которые получают от зарубежных доноров более 20% своего финансирования, а требованиями к ним будет ежегодное представление деклараций и отчетности, на какие проекты они получили средства и как потратили. В случае проблем с отчетностью будут применяться штрафы.

Политик добавил, что правящее большинство хочет принять закон до конца весенней сессии – последней пятницы июня.

В предыдущих комментариях Мдинарадзе высказал мнение, что такие требования являются "минимальным стандартом прозрачности", если организация хочет считаться добропорядочной, и объяснил инициативу тем, что с приближением выборов "увеличивается приток непрозрачных денег в Грузию", большую часть которых направляют на поддержку "радикальных партий", "радикальных НПО" и "радикальных пропагандистских СМИ".

Он обвинил общественные организации, получающие западные донорские средства, в "стигматизации судебной системы и судей", очевидно имея в виду расследование случаев коррупции, "пропаганде ЛГБТ и подрыве доверия к церкви", "финансируемой из-за рубежа кампании делегитимации выборов 2020 года".

Мдинарадзе также заявил, что НПО, которые выступали за присоединение Грузии к санкциям против России и беспрепятственное участие грузинских добровольцев в войне на стороне Украины, способствуют "открытию второго фронта" в Грузии.

Напомним, первая попытка принять грузинский вариант "закона об иноагентах" год назад, который сразу начали сравнивать с российским, спровоцировала масштабные акции протеста. Парламент одобрил проект в первом чтении, но после резкой критики ЕС и США и под давлением протестов власть решила все же отозвать его.

Оппозиция вновь призывает к акциям протеста, видя в инициативе попытку наступления на свободу слова, давления на гражданское общество и дискредитации нелояльных к власти организаций и СМИ.