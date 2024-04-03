Сийярто рассказал о встрече с Кулебой в Брюсселе

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал о содержании переговоров в Брюсселе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, проходившей на полях министерской встречи НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в своем Facebook.

Сийярто заявил, что в последние недели произошли "дальнейшие шаги для восстановления взаимного доверия" в отношениях Венгрии и Украины и отметил прогресс в вопросе изменений в соглашение о контроле пограничного движения, что должно ускорить пересечение границы.

Он отметил, что "с надеждой" ждет запланированную в четверг встречу венгерско-украинской рабочей группы по закону об образовании, подчеркнув, что для Венгрии очень важно "восстановить права венгерского меньшинства на Закарпатье".

Сийярто также отметил, что развитие инфраструктуры на границе позволит за год пропускать около 1 млн контейнеров и три миллиона тонн пшеницы и масла, что будет значительным благоприятным фактором для торговли Украины с Европой.

О других темах венгерский министр не упоминает.

Напомним, в конце января глава Офиса президента Украины вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и Петер Сийярто провели переговоры в Ужгороде.

Ермак утверждал, что они показали взаимное стремление Киева и Будапешта провести встречу на высшем уровне.

В то же время венгерский министр в начале марта сказал, что встреча Орбана и Зеленского в ближайшее время не состоится.

Накануне, 2 марта, Сийярто провел телефонный разговор с главой Офиса президента Украины.

Напомним, в конце января глава Офиса президента Украины вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и Петер Сийярто провели переговоры в Ужгороде.

Ермак утверждал, что они засвидетельствовали взаимное стремление Киева и Будапешта провести встречу на высшем уровне.

В то же время венгерский министр в начале марта сказал, что встреча Орбана и Зеленского в ближайшее время не состоится.