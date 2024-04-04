Латвия планирует подписать соглашение по безопасности с Киевом 11 апреля

Латвия планирует заключить с Украиной соглашение о долгосрочной поддержке и безопасности, обязуясь предоставлять ей военную помощь в размере 0,25% от валового внутреннего продукта в этом году и в течение следующих двух лет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

В 2024 году 0,25% от ВВП составит около 112 млн евро. Соответствующее финансирование для этих целей будет выделено из бюджета Минобороны.

Соглашение о долгосрочной поддержке и обязательствах по безопасности между Латвией и Украиной планируют подписать 11 апреля на саммите Инициативы трех морей в Вильнюсе. С латвийской стороны его подпишет президент Эдгарс Ринкевичс.

Соглашение носит политический характер и не имеет обязательной юридической силы.

Как отмечает МИД Латвии, это соглашение станет "ясным и твердым сигналом о поддержке Украины в ее борьбе с агрессором". Оно предусматривает все формы долгосрочной помощи Украине в защите от агрессии, а также поддержку Латвией Украины на ее пути к членству в Европейском Союзе и НАТО.

Такие соглашения уже подписаны с Великобританией, Канадой, Данией, Францией, Германией, Италией и Нидерландами. Литва и Эстония также подпишут с Украиной подобные соглашения в ближайшем будущем.

Напомним, в среду в Киев приехал финский президент Александер Стубб. Впоследствии после появления информации о его прибытии Офис президента Украины обнародовал текст соглашения между Украиной и Финляндией о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.