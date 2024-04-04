Кулеба: Германия начнет немедленно искать системы Patriot для Украины

Во время встречи Совета Украина-НАТО в штаб-квартире Альянса в Брюсселе 4 апреля Германия инициировала поиск доступных систем противовоздушной обороны Patriot для Киева.

Об этом во время встречи с журналистами заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает "Европейская правда".

Кулеба отметил, что Германия как председатель коалиции по противовоздушной обороне, функционирующей в рамках "Рамштайн", "немедленно инициирует анализ всех имеющихся не только у союзников, но и вообще в мире систем, батарей Patriot и других систем ПВО".

"И что можно сделать, какие комбинации построить для того, чтобы эти батареи были доставлены в Украину", – добавил министр.

Глава МИД также подтвердил, что во время встречи Совета Украина-НАТО сосредоточился исключительно на одной теме – поставке систем Patriot, хотя союзники планировали обсудить долгосрочные обязательства.

"Один из очень опытных министров сказал, что это была самая жесткая речь министра иностранных дел, которую он слышал в своей жизни. Я извинился за то, что испортил праздничное настроение – день рождения НАТО, но я чувствовал, что нужно погрузить коллег в суровую реальность жителей Харькова, Одессы, Львова", – указал Кулеба.

Он отметил, что те министры, которые были в Украине и слышали работу систем ПВО, на соответствующие просьбы Киева "реагируют иначе".

Напомним, министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна поддержал предложение Украины передать ей системы противовоздушной обороны, которые западные государства имеют на своем вооружении, но не используют.