СМИ: Доля горючего для авиации Дании может происходить из России
По крайней мере часть топлива, которое используют самолеты Воздушных сил Дании, вероятно происходит из России.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном материале Danwatch и Ekstra Bladet.
Журналисты получили основания предполагать, что российское происхождение могли иметь почти 2 млн литров авиатоплива, которое закупили для Воздушных сил, хотя формально его приобрели у других продавцов.
Несколько документов, полученных изданиями, свидетельствуют, что часть топлива поставщики закупали в аэропорту Стамбула и у турецкой компании BP. Данные аналитической компании Datadesk свидетельствуют, что эта компания торгует с индийской Nayara Energy, в которой есть доля собственности "Роснефти". В дополнение известно, что более 50% всего импорта топлива в Турцию поступает из России.
В BP не захотели комментировать конкретный запрос журналистов, но в прошлом компания не отрицала факта, что торгует с Nayara Energy.
Журналисты выяснили, что в армии не проводили детальных исследований по поводу происхождения топлива – кроме того, что с мая 2022 года закупочное агентство FMI требует от поставщиков расписку, что они заботятся о соблюдении западных санкций.
Формально FMI может просить у поставщиков сертификат о происхождении топлива, но поскольку подавляющее большинство топлива проходит через датский НПЗ, его могут указывать как источник происхождения.
В FMI в ответе на запрос фактически признали, что не могут установить, не проходила ли какая-то доля топлива через предприятие в Индии, где имеет долю собственности "Роснефть", и сравнили покупку топлива с тем, как заправляют авто на АЗС.
Напомним, в НАТО непублично озвучивали оценки, что украинские удары вывели из строя минимум 10% нефтепереработки в России.
Также получила огласку информация, что немецкие компании якобы участвуют в строительных работах в оккупированном Мариуполе.