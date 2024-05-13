В Германии протесты против завода Tesla закончились арестами и демонтажем лагеря

В Германии полиция Бранденбурга задержала 23 активиста и выдвинула 76 уголовных обвинений за дни протестов против деятельности автомобильного завода Tesla в городке Грюнхайде, что под Берлином.

Об этом сообщает DW, информирует "Европейская правда".

Протесты левых активистов против деятельности автомобильного производителя начались в прошлую среду.

Участники протестов беспокоились из-за влияния на окружающую среду, которое может иметь расширение завода из-за необходимости расчистки большой полосы леса для строительства.

Реклама:

Еще одной причиной для протестов является массовое использование заводом общественного водоснабжения для производства.

В Tesla отрицают, что расширение завода представляет экологическую угрозу.

В заявлении полиции Бранденбурга сообщается, что во время 18 различных собраний с 8 по 12 мая полиция выдвинула 76 уголовных обвинений, 23 человека были временно задержаны.

Обвинения были связаны с нарушением законодательства о праве на собрания, препятствованием дорожному движению, сопротивлением правоохранителям, нарушением общественного порядка и повреждением имущества.

Запланированная демонстрация на путепроводе была предварительно запрещена из соображений общественной безопасности.

В воскресенье пять человек были освобождены из-под стражи после того, как они предстали перед местным судьей.

В тот день также был разобран палаточный городок, разбитый в лесу вблизи завода.

Организаторы трех групп, возглавляющих протесты, заявили, что в следующий четверг они посетят заседание местного совета, на котором будет рассматриваться вопрос о разрешении на расширение.

На вопрос, что произойдет, если расширение будет разрешено, организаторы ответили: "Мы вернемся".

Напомним, в пятницу левые активисты попытались штурмовать завод Tesla, что привело к столкновениям с полицией.

А в марте неизвестные совершили поджог на электролинии, которая питает завод Tesla. Вследствие этого производство оказалось обесточенным, поставки до сих пор не восстановлены. В компании оценивают убытки от простоя в миллионы долларов.