Израиль показал европейским послам видео со зверствами ХАМАС после решения признать Палестину

Послам Испании, Ирландии и Норвегии, чьи страны решили признать Палестинское государство, в Министерстве иностранных дел Израиля показали видео похищения израильских солдаток террористами ХАМАС во время нападения в октябре 2023 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ynet.

Во время вызова послов трех европейских государств генеральный директор МИД Израиля Яков Блитштейн показал видео похищения женщин ХАМАС (других подробностей не раскрывается) и выразил им демарш.

"Ваше признание палестинского государства не приносит мира. Оно усиливает ХАМАС и затрудняет усилия по освобождению заложников", – заявил израильский дипломат. Он также предупредил послов о последствиях для дипломатических отношений между Израилем и тремя странами.

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После встречи министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что "Испания, Норвегия и Ирландия выбрали сторону убийц и насильников из ХАМАС". "Израиль не будет молчать – будут серьезные последствия", – прокомментировал он.

Напомним, Испания, Ирландия и Норвегия объявили в среду, что признают Палестинское государство 28 мая.

В ответ на это Израиль отозвал своих послов из этих трех государств для "срочных консультаций".

Администрация президента США Джо Байдена не поддержала одностороннее признание Испанией, Ирландией и Норвегией Палестинского государства, но поддерживает такое признание в принципе путем дипломатических переговоров.