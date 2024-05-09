Глава МИД Литвы: Запад мог бы закрыть часть неба в Украине, если направит инструкторов

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что государства Запада могли бы направить в Украину своих военных инструкторов для учений украинских военных на месте и оградить их от российских атак дополнительными системами ПВО.

Об этом Ландсбергов рассказал изданию The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Ландсбергис сказал, что западные военные обучали украинцев в Украине до войны, поэтому возвращение к этой традиции может быть вполне выполнимым. "Это может быть первым шагом в инициативе президента Макрона", – считает глава литовского МИД.

Он назвал предложение обучать украинцев в собственной стране "более практичным", чем обучение на территории стран-членов НАТО.

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Ландсбергис допустил, что страны Запада могли предоставить системы ПВО для защиты своих инструкторов в Украине.

"Возможно, что инструкторы, размещенные в рамках коалиции для подготовки украинцев в Украине, могут быть защищены противовоздушной обороной, а это, в свою очередь, означает, что часть украинского неба может быть защищена противовоздушной обороной", – отметил Ландсбергис.

Он сказал, что такой шаг "скажет Путину, что не ему решать, как мы помогаем Украине. В то же время мы увидим, что нужно, и адаптируемся к ситуации, потому что ситуация не улучшается".

Он добавил, что парламент Литвы уже дал правительству мандат на проведение учений инструкторами в Украине, но это было бы лучше сделать в составе большей коалиции.

Глава литовского правительства Ингрида Шимоните заявляла, что Литва готова направить свои войска для проведения учений на территории Украины, но официальный Киев еще не направлял соответствующую просьбу.

Президент Литвы Гитанас Науседа со своей стороны поддерживает дискуссии о возможной отправке иностранных войск в Украину для учений.

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