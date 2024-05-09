Рютте раскритиковал "пересечение черты" во время пропалестинских протестов студентов

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что действия отдельных протестующих на студенческих пропалестинских акциях "пересекли черту", и призвал не допускать нападений на полицию и нанесения ущерба имуществу.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

В своем официальном Twitter (X) Рютте впервые отреагировал на акции в университете Амстердама.

"События в и вокруг Университета Амстердама в последние дни явно перешли черту. Демонстрации всегда разрешены. Но применение силы против полиции и разрушения – никогда. Прекратите это", – заявил он.

Реклама:

Премьер сказал, что в следующий понедельник встретится с представителями многих общественных организаций, чтобы поговорить о проблеме антисемитизма в Нидерландах.

"Все чаще и во все более грубой форме вину за боевые действия в секторе Газа возлагают на евреев в Нидерландах. Это несправедливо", – подчеркнул премьер, добавив, что с такой формой антисемитизма нужно бороться.

Как сообщалось, накануне пропалестинские протестующие построили баррикады в университете Амстердама, используя парты и ограждение, чтобы заблокировать вход со стороны канала в самом центре города, и пообещали оставаться на месте до тех пор, пока учебное заведение не разорвет все связи с Израилем.

Впоследствии полиция разогнала протест студентов, как и в предыдущие сутки.

Часть сотрудников заведения выступили с открытым письмом, где высказались против решения администрации силой прекратить студенческий протест и призывают акции в следующий понедельник, 13 мая, по "восстановлению права на ненасильственную демонстрацию и разрыва связей с израильскими заведениями, которые нарушают права человека".

Во Франции пропалестинские акции охватили ряд филиалов Sciences Po и сосредоточились преимущественно в университете в Париже; протест был также в Сорбонне.