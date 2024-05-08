Австрийский Raiffeisen отказался от сделки с подсанкционным российским олигархом

Австрийская группа Raiffeisen объявила об отказе покупки пакета акций строительной группы Strabag, связанной с подсанкционным российским олигархом Олегом Дерипаской, которой банк стремился разблокировать замороженные в России средства.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Raiffeisen хотел купить долю в строительной группе Strabag у компании, которую та признала подконтрольной Дерипаске, за 1,5 миллиарда евро.

"Во время недавних обменов мнениями с соответствующими органами власти RBI не смог достичь необходимого комфорта для того, чтобы продолжить предложенную транзакцию", – заявил австрийский банк в среду, 8 мая.

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Намерения заключить сделку вызвали критику со стороны Министерства финансов США, так как Дерипаска находится под американскими санкциями. Некоторые австрийские чиновники, по данным Reuters, также предостерегали Raiffeisen от покупки.

Strabag – одна из крупнейших строительных компаний Европы, которая построила Олимпийский стадион для зимних игр в Сочи и жилые комплексы в Москве.

Raiffeisen Bank International объявил о намерении сократить бизнес в России еще весной 2022 года. Через год, весной 2023-го, группа сообщила, что рассматривает два сценария "выхода" – продажа "дочки" или вывод этого актива из состава Raiffeisen Bank International. Ни один из них пока не реализовали.

Недавно группа евродепутатов обратилась к властям Австрии с открытым письмом и выразила обеспокоенность планами австрийского Raiffeisen Bank International набрать новый персонал в России.