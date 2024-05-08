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Австрийский Raiffeisen отказался от сделки с подсанкционным российским олигархом

Новости — Среда, 8 мая 2024, 16:58 — Олег Павлюк

Австрийская группа Raiffeisen объявила об отказе покупки пакета акций строительной группы Strabag, связанной с подсанкционным российским олигархом Олегом Дерипаской, которой банк стремился разблокировать замороженные в России средства.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Raiffeisen хотел купить долю в строительной группе Strabag у компании, которую та признала подконтрольной Дерипаске, за 1,5 миллиарда евро.

"Во время недавних обменов мнениями с соответствующими органами власти RBI не смог достичь необходимого комфорта для того, чтобы продолжить предложенную транзакцию", – заявил австрийский банк в среду, 8 мая.

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Намерения заключить сделку вызвали критику со стороны Министерства финансов США, так как Дерипаска находится под американскими санкциями. Некоторые австрийские чиновники, по данным Reuters, также предостерегали Raiffeisen от покупки.

Raiffeisen летом начнет сокращение бизнеса в РФ

Strabag – одна из крупнейших строительных компаний Европы, которая построила Олимпийский стадион для зимних игр в Сочи и жилые комплексы в Москве.

Raiffeisen Bank International объявил о намерении сократить бизнес в России еще весной 2022 года. Через год, весной 2023-го, группа сообщила, что рассматривает два сценария "выхода" – продажа "дочки" или вывод этого актива из состава Raiffeisen Bank International. Ни один из них пока не реализовали.

Недавно группа евродепутатов обратилась к властям Австрии с открытым письмом и выразила обеспокоенность планами австрийского Raiffeisen Bank International набрать новый персонал в России.

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Австрія Россия санкции
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