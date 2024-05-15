Как Европа снимает запрет на двойное гражданство и придется ли это делать Украине

В январе 2024 года президент Владимир Зеленский уже в третий раз за свою каденцию подал в парламент проект закона, который нормирует так называемое "двойное гражданство".

Но, похоже, что этот законопроект снова похоронили.

Между тем с проблемой в воплощении таких изменений столкнулась не только Украина. Нормализация и разрешение множественного гражданства становится общим трендом в Европе.

О том, как и почему меняются правила относительно гражданства в Европе и кто сохраняет ограничения из прошлой эпохи, от которых Украина сейчас пытается избавиться, читайте в интересной статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Двойное гражданство для Европы: где на Западе работают ограничения, которые отменяет Украина. Далее – краткое ее изложение.

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Твердый запрет двойного гражданства – это норма из прошлого. Страсбургская конвенция обязывает европейские государства наказывать лишением гражданства тех, кто добровольно получил паспорт другой страны.

Шло время. Границы на европейском континенте становились все более прозрачными. В 1985 году государства Западной Европы даже подписали Шенгенское соглашение, в котором согласились убрать пограничный контроль между собой. Рабочая и академическая мобильность росли темпами, которые в середине столетия невозможно было представить

Появлялось все больше смешанных браков, дети от которых обычно становились гражданами государств обоих родителей. А с завершением холодной войны европейские страны одна за другой отменяли обязательный военный призыв, что делало бессмысленной одну из ключевых причин запрета.

Наказание за двойное гражданство превратилось в дикость.

Поэтому в 1993 году государства-участники Страсбургской конвенции приняли изменения к ней, которые предусмотрели кучу исключений, основанных на родственных связях, когда никаких наказаний для человека с двумя паспортами быть не может.

Да и вообще общие ограничения множественного гражданства потеряли смысл, поэтому с расширением СЕ на Центральную и Восточную Европу ни одно из тамошних государств не присоединилось к договору, который все воспринимали как устаревший. А в 2000-х годах по континенту прокатилась волна денонсаций, то есть решений о выходе из этого договора.

Опять же, есть исключения – это Австрия и Нидерланды, которые остались полноценными участницами конвенции.

Хотя и там продолжаются дискуссии о том, не стоит ли смягчить действующие нормы.

Впрочем, нельзя сказать, что все другие столицы Европы, кроме Вены и Гааги, окончательно отказались от запрета двойного гражданства, который де-факто или де-юре действовал у них в прошлом. Среди государств Центральной и Восточной Европы есть несколько тех, кто также имеют ограничения.

Прежде всего это Литва и Словакия.

Нормализация двойного или множественного гражданства продолжается и сейчас.

А вот литовцам, которые пытаются изменить конституционную норму, можно разве что посочувствовать. Оба референдума по этому поводу провалились.

Немцы в ближайшее время, скорее всего, в корне изменят систему.

Бундестаг уже поддержал законопроект, который, среди прочего снимает все ограничения относительно двойного гражданства и нормализует эту практику.

А поскольку Германия является неким "компасом" для многих других государств, то это может подтолкнуть к смягчению и другие столицы, в частности Вену.

В Польше не запрещают двойное гражданство, но при этом четко декларируют, что считают такого человека только гражданином Польши.

Последний принцип, кстати, прописан и в украинском законодательстве – как в действующем (которое, вопреки стереотипам, позволяет двойное гражданство во многих случаях), так и в проекте, предложенном президентом.

Присоединится ли Украина к абсолютному европейскому большинству или оставит нормы о наказании части "двойных граждан"? До принятия парламентом нового закона о гражданстве этот вопрос остается открытым.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Двойное гражданство для Европы: где на Западе работают ограничения, которые отменяет Украина.