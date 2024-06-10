СМИ: Премьер Франции пытался отговорить Макрона от рискованных досрочных выборов

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь пытался отговорить президента Эмманюэля Макрона от неожиданного для многих решения о досрочных парламентских выборах, на которых правопопулистское "Национальное объединение" может одержать победу.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

По данным журналистов, 35-летний Атталь, который является самым молодым премьером в современной истории Франции, вечером в воскресенье пытался убедить Макрона не распускать Национальную ассамблею, предлагая ограничиться отставкой правительства.

Макрон якобы отверг его предложение и сказал, что Атталь лучше всего подходит для того, чтобы возглавить кампанию перед неожиданными выборами.

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Напомним, в "Нацобъединении", которое чаще всего ассоциируют с его неформальным лидером Марин Ле Пен, хотят в случае победы выдвигать на премьерский пост своего 28-летнего лидера Жордана Барделлу.

Соцопрос показал, что большинство французов поддерживают роспуск парламента после провальных результатов пропрезидентских сил на выборах в Европарламент.

О последних выборах в Европарламент читайте в статье Европа идет вправо. Что означают результаты евровыборов и почему они стали историческими

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