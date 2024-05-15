Евросоюз объявил об угрозе для пути Грузии в ЕС после принятия скандального закона

Топ-дипломат Евросоюза Жозеп Боррель и еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгеи заявили, что окончательное принятие парламентом Грузии скандального закона "О прозрачности иностранного влияния" негативно влияет на путь страны в Евросоюз.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Борреля и Вархеи опубликовала Европейская служба внешних действий.

Ключевым в заявлении является утверждение чиновников, что принятие этого закона негативно влияет на прогресс Грузии на пути в ЕС. В то же время, по их словам, выбор дальнейшего пути находится в руках Тбилиси.

"Мы призываем грузинские власти отозвать закон, подтвердить свою приверженность пути в ЕС и продвинуть необходимые реформы, изложенные в 9 шагах (Еврокомиссией в контексте обретения страной статуса кандидата в члены ЕС)", – говорится в заявлении.

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Боррель и Вархеи назвали неприемлемыми запугивания, угрозы и физические нападения на представителей гражданского общества, политических лидеров и журналистов, их семьи, а также призвали грузинские власти расследовать эти действия.

По их словам, 9 шагов, изложенные в рекомендации Еврокомиссии как условия кандидатства в члены ЕС, требуют защиты прав человека и обеспечения свободной деятельности гражданского общества и средств массовой информации.

"Евросоюз четко и неоднократно заявлял, что дух и содержание закона не соответствуют основным нормам и ценностям ЕС. Он подорвет работу гражданского общества и независимых СМИ, в то время как свобода ассоциаций и свобода выражения мнений являются фундаментальными правами, лежащими в основе обязательств Грузии в рамках Соглашения об ассоциации и пути вступления в ЕС", – отметили чиновники.

В то же время Боррель и Вархеи указали, что Евросоюз готов и в дальнейшем поддерживать грузин, которые работают на пути к европейскому будущему.

Напомним, 14 мая парламент Грузии одобрил в финальном третьем чтении скандальный проект "О прозрачности иностранного влияния", под парламентом полиция начала разгонять людей, произошли столкновения и задержания. Перед тем депутаты подрались во время дебатов.

Из-за своего сходства с российским законом об "иноагентах" инициатива партии власти "Грузинская мечта" вызвала острую критику Запада и части грузинского общества, которое устраивает регулярные протесты у здания парламента.

Помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джим О'Брайен уже предупредил, что Грузию могут ждать финансовые ограничения в случае, если закон об "иноагентах" не будет приведен в соответствие со стандартами ЕС.

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