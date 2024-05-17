Лихтенштейн легализовал однополые браки

Парламент Лихтенштейна вечером 16 мая проголосовал за легализацию однополых браков, став двадцать второй европейской страной, которая пошла на такой шаг.

Об этом написало местное издание Liechtensteiner Vaterland, сообщает "Европейская правда".

За легализацию однополых браков высказались 24 из 25 депутатов лихтенштейнского парламента. Решение вступит в силу с 1 января 2025 года.

Лихтенштейн, таким образом, стал последней немецкоязычной страной Европы, где было принято это решение. Германия, Австрия и Швейцария легализовали однополые браки в 2017, 2019 и 2022 годах соответственно.

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Лихтенштейнский монарх принц Ганс-Адам II ранее также поддержал легализацию однополых браков, однако без права для ЛГБТ-пар усыновлять детей. Тем не менее, в 2023 году правительство одобрило этот шаг после решения конституционного суда.

Лихтенштейн впервые легализовал зарегистрированные партнерства для однополых пар в 2011 году, предоставив им некоторые из прав, которые имеют женатые гетеросексуальные пары. В 2022-м в стране состоялся первый прайд.

Большинство стран-членов Европейского Союза разрешают однополые браки. Одной из последних их одобрила Греция.

В прошлом месяце в Чехии вступил в силу закон, который расширяет права однополых пар в стране, хотя и не легализует браки для них.