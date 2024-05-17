Зеленский и премьер Словении договорились о подписании соглашения по безопасности

Президент Владимир Зеленский 17 мая провел телефонный разговор с премьер-министром Словении Робертом Голобом.

Об этом глава государства написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Зеленский поблагодарил словенского коллегу за поддержку украинской "формулы мира" и подтверждение участия в "саммите мира" в Швейцарии.

"Также обсудили продолжение оборонного сотрудничества. Наши команды завершают работу над двусторонним документом по безопасности в рамках декларации G7. Мы договорились подписать его при первой же возможности", – добавил он.

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Президент также выразил уверенность, что Словения поддержит начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

О двустороннем документе по безопасности Зеленский в начале года уже говорил со словенским президентом Наташей Пирц Мусар.

После этого стало известно, что Словения поддержит чешскую инициативу по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины в странах за пределами Евросоюза.