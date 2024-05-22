Франция заявила, что условия для признания Палестинского государства еще не выполнены

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что условия для официального признания Палестины как государства еще не выполнены.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Его заявлению предшествовало объявление некоторых европейских государств о таком шаге в надежде, что это поможет принести мир на Ближний Восток.

"Франция не считает, что уже выполнены условия для того, чтобы это решение имело реальное влияние на этот процесс", – отметил Сежурне.

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По его словам, это не просто символический вопрос или "вопрос политического позиционирования", а дипломатический инструмент на службе решения проблемы двух государств, которые могли бы жить бок о бок в мире и безопасности.

Испания, Ирландия и Норвегия объявили в среду, что признают Палестинское государство 28 мая.

Члены Европейского Союза Словения и Мальта также отметили в последние недели, что они планируют признать Палестину, утверждая, что решение о двух государствах является важным для длительного мира в регионе.

В то же время Израиль отозвал своих послов из Ирландии и Норвегии для "срочных консультаций" в среду из-за решения двух стран признать Палестинское государство.

Министерство иностранных дел Израиля заявило, что вызывает послов Испании и Норвегии на "воспитательную беседу" после того, как эти три страны объявили о решении признать Палестинское государство.